Chinese verkenner komt aan bij Mars, op zoek naar landingsplek

Na de Verenigde Arabische Emiraten probeert ook China een sonde in een baan rond de planeet Mars te krijgen. De Tianwen-1 (Hemelse Vragen-1) moet in de loop van woensdag aankomen bij de planeet, na een reis van 470 miljoen kilometer in ongeveer 200 dagen.

Vanuit zijn omloopbaan moet de Tianwen-1 de komende maanden een goede plek vinden om te landen. Dat gebeurt op zijn vroegst in mei. Na die landing moet een onbemand karretje tevoorschijn komen, dat op Mars moet gaan rondrijden. China wil sporen van leven vinden en het oppervlak en de bodem van Mars in kaart brengen. Tot nu toe zijn alleen de Sovjet-Unie/Rusland en de Verenigde Staten erin geslaagd een apparaat gecontroleerd op Mars te laten landen.

Op dinsdag kwam de satelliet al-Amal van de Verenigde Arabische Emiraten in een baan rond Mars. Het is de eerste Arabische missie naar een andere planeet. Volgende week moet een rijdend Amerikaans laboratorium landen op Mars. Het karretje, Perseverance genaamd, heeft verborgen in zijn laadruim de eerste buitenaardse helikopter, de Ingenuity.