Schaatsen kan komende dagen nog: na het weekend gaat het dooien

Na een nieuwe nacht met strenge vorst kunnen mensen op steeds meer plekken schaatsen. Velen kijken uit naar het weekend: dan moet het ijs op zijn best zijn. Volgens Weer.nl valt daarna de dooi in.

Zaterdag en zondag is het nog winters koud en prima schaatsweer. Overdag blijft het vriezen en ligt de temperatuur in het hele land tussen de -1 en -5 graden. Daarbij schijnt de zon en staat er een matige oostenwind. In de nachten is het flink kouder en kan het (zeer) streng gaan vriezen. De temperatuur daalt tot zo'n -15 graden en lokaal zou het kwik nog wat verder kunnen zakken. In de kustgebieden en Zuid-Limburg is het wat minder koud.

Vanaf maandag lijkt het gedaan met het winterweer. Het kwik stijgt tot boven het vriespunt en daarmee wordt de dooi ingezet. Er trekt een neerslagzone over het land die eerst voor sneeuw en later voor regen zorgt. De dagen daarna wordt het droger en is het volgens het weerbureau vermoedelijk "vrij rustig" en zachter weer.