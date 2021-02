Ploumen (PvdA): zonder ‘forse stap’ minimumloon niet in coalitie

De PvdA gaat niet in een coalitie als in het regeerakkoord plannen voor een flink hoger minimumloon ontbreken. Dat zei lijsttrekker Lilianne Ploumen in de serie De Lijsttrekkers op de website van het AD. Voor Ploumen is het verhogen van het minimumuurloon een zogenoemd breekpunt.

Overigens lijkt een hoger minimumloon na de verkiezingen een voldongen feit: vrijwel alle partijen pleiten voor het verhogen van het minimale salaris dat iemand per uur verdient. Maar niet overal staat even duidelijk met hoeveel het minimumloon omhoog moet. Veel linkse partijen en de bonden willen dat het van ongeveer 10 euro nu naar 14 euro per uur gaat.

Ploumen belooft dat ze geen genoegen zal nemen met "een dubbeltje". Het moet een "forse stap" zijn, zegt de PvdA-voorvrouw.