Geblunder met avondklok direct trending op Twitter: ‘Feestje op straat, we beginnen om 21 uur’

Vanochtend besloot de rechter dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, omdat het kabinet te lang heeft gesoebat met de invoering ervan. De avondklok is ingevoerd via een spoedwet, maar hoe kun je nog spreken van spoed als je het er al maanden over hebt? redeneerde de rechter.

Het is een pijnlijke overwinning voor de viruswappies, die op Twitter luidkeels van zich laten horen, maar ook de rest van Nederland schudt het hoofd: zelfs het invoeren van coronamaatregelen lukt niet. Deze blamage van het kabinet zal het draagvlak voor het beleid bepaald niet vergroten en kan (zal) dus mensenlevens kosten.

Stel dat – zoals in London het geval was – de ambulances in de rij stonden voor overvolle ziekenhuizen. Zou deze rechtbank dan ook de moed hebben gehad om de avondklok af te schaffen? #avondklok — Rob Kootker (@RobKootker) February 16, 2021

En al die duurbetaalde juristen op al die ministeries, die deden wát precies? #dtv #avondklok — Soy yo (@soyyoaqui) February 16, 2021

Viruswappies hebben het voor elkaar. Mensenlevens, de zorg die zich kapotwerken, chapeau, wat een land. #avondklok — Indexaatje (@indexaatje) February 16, 2021

Deze uitspraak van de rechtbank maakt niet dat ik wappies geen wappies meer vind. Ik zeg het maar even. 🏴‍☠️ #avondklok pic.twitter.com/JY0hWDNoi5 — Maurits (@maurits1) February 16, 2021

Wat een vreemd land zijn we toch geworden…. Én waarom is dit niet vooraf getoetst bij de rechter / rechtbank?



We doen altijd net alsof we de beste van de hele wereld zijn…. Maar inmiddels zijn we afgegleden tot het grootste ‘lachtertje’ ter wereld!#avondklok #Corona #Covid pic.twitter.com/0p6fbSxUb2 — Vidal Horjus (@VidalHorjus) February 16, 2021

De overheid die haar zaakjes niet op orde lijkt te hebben, en door een aangespannen rechtszaak van groepje veronderstelde ‘wapppies’ wordt gedwongen deze maatregel terug te draaien.

Lijkt me niet bevorderend v. het vertrouwen in de overheid. #avondklok https://t.co/ULdtg8WfIG — itai (@iiitai) February 16, 2021

Grrrrr. Heb ik net een hond aangeschaft, speciaal om na 21.00 naar buiten te kunnen, kan ik het beessie weer de deur uit doen. #avondklok — Jos Meijers (@bodejos) February 16, 2021

Het is dus gewoon een procedurele fout? Als het ook nog door de 1e kamer was goedgekeurd, dan was er geen probleem geweest, omdat de noodwet gewoon een wet werd? #avondklok #dtv — enith vlooswijk (@enithka) February 16, 2021

De viruswaanzin heeft toegeslagen in Nederland.

Nu zijn leerlingen in het VO nog maanden gebonden aan online-onderwijs en zal het niet lang duren voordat ook de basisscholen weer online lessen geven. #avondklok — BonteRaaf (@BonteRaaf) February 16, 2021

Vandaag is het een dag die we moeten vieren. Doei #avondklok! pic.twitter.com/tQtNwv9A1U — Gele Hesjes NL (@GeLeHesjesNL) February 16, 2021

Oftewel. De wet wordt dadelijk aangepast op een juridisch gegronde basis en we hebben weer een #avondklok, toch? pic.twitter.com/7Yf9pjrXq9 — Lucas (@Lucas_2780) February 16, 2021

Feestje op straat vanavond?! We beginnen om 21:00 uur! #avondklok — pietheijn (@BKruijen) February 16, 2021

Binnen een half uur was #avondklok trending op Twitter: