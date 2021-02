Jeroen Pols, jurist van Viruswaarheid, zat jaren in de cel

De juridische carrière van de in het Duitse stadje Blomberg geboren Jeroen Sebastiaan Pols begon toen hij eind jaren negentig in de gevangenis zat. Hij begon in zijn cel met een studie rechten aan de Open Universiteit en studeerde naar eigen zeggen in drie jaar cum laude af, schrijft De Volkskrant.

Waarvoor hij precies heeft gezeten is niet helder. En hij wil er zelf ook niets over zeggen. ‘Wat maakt dat uit? Dat was twintig jaar geleden. Het heeft me gevormd en is onderdeel van me.’

Na zijn gevangenisstraf stond hij andere mensen bij met een gespannen relatie met het recht. Een van hen was Cees Engels. Jawel, de vader van Willen Engel

Cees was een berucht huisjesmelker en eigenaar van camping Oranje.

Er is nog een andere band tussen de familie Engel en Jeroen Pols: Pols en de broer van Willem Engel runnen samen een aantal bordelen in Bremen.

Maar zelf vindt hij dat dat voor hem pleit: ‘We zijn daar met een project begonnen om de branche die in een smoezelige hoek zit transparant te maken. Mensen aan de rand van de samenleving die wij helpen. Dat durven wij te doen. Ik ben niet bang om in een hoek gezet te worden.’