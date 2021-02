“De grenzen openen leidt niet tot meer vluchtelingen, het levert geld op én je stopt de mensensmokkel”

“Ons grensbeleid is fundamenteel onrechtvaardig. Grenzen zijn dodelijk, leiden tot mensonwaardige omstandigheden, houden ongelijkheid in stand en zijn inconsequent.” Dat zegt politicologe Naima Charkaoui in Knack. Ze schreef het boek Het opengrenzenmanifest waarin ze ervoor pleit dat Europa de grenzen meer opent voor vluchtelingen.

Ze benadrukt: “Grenzen openen betekent niet grenzen afschaffen, wel migratie reguleren en genoeg legale migratiekanalen organiseren zodat mensen niet hun toevlucht hoeven te nemen tot mensensmokkelaars en levensgevaarlijke bootjestochten.”

Contra-intuïtief

Dat het openen van de grenzen tot meer migratie zal leiden, is volgens haar niet helemaal waar. “Migratie werkt vaak contra-intuïtief. Onderzoek in de VS en Europa leert dat harde grenzen trekken juist een omgekeerd effect heeft. Ze verminderen bijvoorbeeld de circulaire migratie. Wanneer je migratiesysteem voldoende legale migratiekanalen kent, en mensen soepel heen en weer kunnen, dan krijg je naast immigratie ook emigratie. De boel dichtgooien is daarentegen de beste garantie dat migranten, legaal of illegaal, zullen blijven. Niet bepaald wat migratiehardliners willen.”

Ze ziet de open grenzen vooral als een probaat middel tegen mensensmokkelaars. “Omdat migranten in een opengrenzensysteem tickets zullen kopen voor een vliegtuig, ferry of lange afstandsbus in plaats van hun geld te geven aan mensensmokkelaars. Met open grenzen hebben die mensensmokkelaars geen markt meer, terwijl een repressief beleid dat grenzen op een gewelddadige manier beschermt de mensensmokkel net voedt. Met legale toegangswegen, dat weten experts en ngo’s al lang, doorbreek je die helse carrousel.”

Wereldinkomen

Bovendien is het huidige migratiebeleid peperduur. Alleen de gedwongen uitzettingen kostten Europa al 11 miljard euro tussen 2000 en 2015. Terwijl het opnemen van meer migranten de wereld uiteindelijk juist geld oplevert. “De Wereldbank becijferde dat mensen in armoede wereldwijd er met 305 miljard dollar per jaar op vooruitgaan als de rijke landen amper 3 procent meer immigranten zouden toelaten. En dat zonder de rijke landen te verarmen. Sommige schattingen gaan uit van bijna een verdubbeling van het bruto wereldinkomen met open grenzen.”

Charkaoui hekelt de onverschillige houding van Europa jegens vluchtelingen: “Het meest schrijnende bewijs van onze onverschilligheid is het ontstellende cijfer van 10.000 kinderen die de afgelopen jaren in Europa spoorloos zijn verdwenen. Tienduizend. Volgens Europol zijn velen waarschijnlijk in de prostitutie of de kinderarbeid beland. Het veroorzaakt nauwelijks een rimpeling in ons publieke debat. Het contrast met de, zeer terechte, grote aandacht voor onrustwekkende verdwijningen van autochtone kinderen is heel scherp. Alsof mensen geen mensen meer zijn wanneer ze migranten of vluchtelingen zijn.”