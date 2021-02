Aan deze beroepen is dit jaar de meeste behoefte

Hoewel we de ergste economische krimp doormaken sinds de Tweede Wereldoorlog gaat het met de werkgelegenheid lang niet zo slecht. Vooral in de ict en techniek zijn nog steeds volop baankansen. Ook in het onderwijs, de zorg en de bouw is er behoefte aan personeel.

Dat concludeert Randstad in de jaarlijkse lijst met meest kansrijke beroepen. Volgens het uitzendbureau is er de komende tien jaar een tekort van 100.000 mensen in de sectoren met schaarste.

Dit zijn de meest gewilde beroepen per sector:

Administratief, secretarieel en HR:

Technisch administratief medewerker

Projectondersteuner

Roostermaker/planner

ICT:

Devops engineer

Data engineer

Security specialist

Onderwijs:

Docent Frans

Leraar Nederlands

Docent NaSk (Natuur/Scheikunde)

Techniek:

Elektromonteur

Machinemonteur

Meubelmaker

Zorg: