Vrouwen verkleden zich als bejaarden voor tweede coronaprik. De eerste was al gelukt

Verkleed als oude dametjes togen twee vrouwen naar een priklocatie in het Amerikaanse Orange County, Florida. Een muts, handschoenen en bril deden de rest. Hoopten ze. Voor de eerste vaccinatie was het immers voldoende. Bij de tweede prik vielen ze alsnog door de mand.

“Ik weet niet hoe ze er de eerste keer mee zijn weggekomen”, zei gezondheidsambtenaar Raul Pino tegen ABC News. De twee vrouwen waren 44 en 34 jaar oud en dus nog lang niet aan de beurt voor een prik. Ze hadden bij de registratie gelogen over hun leeftijd, maar moesten zich voor de daadwerkelijke inenting ook nog legitimeren. Toen kwam hun bedrog aan het licht. “Het gebeurt waarschijnlijk vaker dan we denken”, zegt Pino.

De beveiliging is inmiddels uitgebreid. “Dit is het meest gewilde product dat er op dit moment te krijgen is. We moeten dus heel voorzichtig zijn met de fondsen en de middelen die we krijgen.”