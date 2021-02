VN: Trump-aanhanger betrokken bij huurlingenmissie in Libië

Een bekende Trump-aanhanger en oprichter van het Amerikaanse paramilitaire beveiligingsbedrijf Blackwater is volgens een vertrouwelijk VN-rapport een van de meesterbreinen achter een geheime huurlingenoperatie in Libië.

Volgens een expertpanel van de Verenigde Naties stelde Erik Prince in april 2019 in de Egyptische hoofdstad Caïro een militaire operatie voor aan de Libische krijgsheer Khalifa Haftar om hem te helpen in zijn strijd tegen de internationaal erkende regering van het land. Delen van het geheime rapport, dat donderdag is aangeboden aan de VN-Veiligheidsraad, zijn in het bezit van het Duitse persbureau DPA.

De zogeheten 'Operatie Opus' had Haftar met bewapende vliegtuigen, verkenningsvluchten, boten en een programma voor het ontvoeren en doden van hooggeplaatste personen moeten steunen in zijn strijd. Prince bracht destijds oorlogsvliegtuigen het land binnen en schond daarmee het huidige wapenembargo voor het land waar al jarenlang een burgeroorlog woedt.

DPA heeft in mei vorig jaar al bericht over de missie, daarbij verwijzend naar VN-experts. Maar zonder te melden dat Prince nauw met die operatie verbonden was. De voormalige elitesoldaat trok de afgelopen jaren herhaaldelijk de aandacht door nauwe contacten met ex-president Donald Trump en zijn omgeving. Hij is ook de broer van de voormalige Amerikaanse minister van Onderwijs Betsy DeVos.