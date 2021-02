Schoolbestuur stapt op na geroddel over ouders in online vergadering: ‘Ze willen hun babysitters terug’

Het is een klassiek geval van een online vergadering die misgaat: een Californisch schoolbestuur dacht in alle beslotenheid even lekker te kunnen klagen over al die veeleisende ouders. Alleen bleek iedereen al mee te kunnen luisteren. Het hele bestuur is nu opgestapt.

De bijeenkomst van het bestuur van de Oakley Union Elementary School District (OUESD) in Noord-Californië was woensdag officieel nog niet begonnen en dus dachten de bestuursleden nog even ongestoord te kunnen roddelen. Helaas stond de vergadering al op openbaar en kon het onderwerp van het geroddel – de ouders – al meeluisteren.

Zijn we alleen?

De voorzitter en een viertal andere bestuursleden zijn opgestapt. In een opname die anoniem op YouTube is geplaatst is te horen hoe de bestuursleden de agenda van de vergadering bespreken als een van de leden, Kim Beede, zegt: “Zijn we alleen?” Dan reageert ze op een social mediabericht van een ouder: “De bitch, als je mij uitscheldt, dan pak ik je aan. Zo ben ik.”

Voorzitter Lisa Brizendine voegt daaraan toe: “Ouders vergeten dat het echte mensen zijn die hun berichten ontvangen.” Daarna zegt ze: “Het is erg jammer dat ouders boos op ons worden, alleen omdat ze hun babysitter terug willen. Bestuurslid Richie Masadas zegt even later “dat ouders vooral willen dat hun kinderen weer naar school gaan, zodat ze thuis wiet kunnen roken.”

In het schooldistrict met 5000 inwoners is woedend gereageerd op de kritiek van het bestuur. Er was zelfs een petitie gestart die het aftreden eiste van de bestuursleden. Die zijn dus ook opgestapt, naar eigen zeggen ‘om bij te dragen aan het herstel van het vertrouwen’.