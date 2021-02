Rutte kijkt bij nieuwe verruiming naar hoger onderwijs en horeca

Bij een volgende versoepeling van de coronamaatregelen wil het kabinet kijken naar het hoger onderwijs en de horeca. Volgens demissionair minister-president Mark Rutte probeert het kabinet de weinige ruimte die er is "zo eerlijk mogelijk te verdelen" over verschillende sectoren.

Het kabinet kondigde dinsdag aan dat het heel voorzichtig de lockdown wil afbouwen. Daarmee worden al "de nodige risico's" genomen, benadrukte Rutte. De jeugd wordt geholpen door de opening van het voortgezet onderwijs en het mbo, de economie door winkelen op afspraak en de opening van de sector contactberoepen.

De Tweede Kamer zegt een dag later de redenatie van het kabinet te snappen. Maar er moet meer gebeuren voor de horeca en de studenten. Veel partijen dringen aan te onderzoeken wanneer de terrassen open kunnen, al kunnen regeringspartijen in de Kamer zich er in vinden dat ze nu nog niet open gaan.

Met mooier weer op komst is het beter dat de terrassen open gaan, meent Pieter Heerma (CDA). Daar houden mensen zich volgens hem beter aan de afstandsregels. Ook VVD'er Klaas Dijkhoff vindt dat de cafés en restaurants meer lucht moeten krijgen. In de horeca moet je veel meer gaan sneltesten, zegt Jesse Klaver (GroenLinks).

'Gerommel in de marge'

PVV'er Geert Wilders vindt dat de zwaar getroffen horeca en detailhandel helemaal open kunnen omdat die sectoren daar veilige protocollen voor hebben opgesteld. Hij vindt de stappen die het kabinet nu wil zetten "gerommel in de marge". Volgens hem schieten ondernemers er niets mee op.

Wilders hekelt de verlenging van de avondklok. Volgens hem had Rutte beloofd dat die maatregel als eerste zou verdwijnen zodra er ruimte zou zijn. Rutte toont zich "onbetrouwbaar", zegt hij. De avondklok blijft omdat het OMT dat adviseert, reageert Rutte.

Een beperkte opening van het hbo en de universiteiten ziet ook Rutte niet zitten. Daar drongen onder meer D66, ChristenUnie, SP, GroenLinks , PvdA en Partij voor de Dieren op aan. Zij wijzen op de mentale schade die studenten oplopen. Rutte had niet moeten kiezen voor de economie, maar voor het onderwijs, aldus Lilian Marijnissen (SP).

Volgens de premier leidt het openen van de hogescholen en universiteiten tot meer reisbewegingen en contacten waardoor de kans op besmettingen verder toeneemt. Dan wordt "te veel risico" genomen. Het openen van de winkels en de sector contactberoepen geeft ook risico's, aldus Rutte. Maar omdat mensen bijvoorbeeld bij de kapper alleen een-op-een contact hebben, blijven die volgens hem beperkt.

Het kabinet zal op 8 maart bekend maken hoe het verder gaat met de lockdown en of er nieuwe versoepelingen komen.