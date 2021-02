Vrouwen in Nederland en heel Europa steeds later moeder

Vrouwen in Nederland en elders in Europa worden steeds later moeder. De gemiddelde Nederlandse vrouw krijgt inmiddels pas op haar dertigste haar eerste kind, blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat.

De leeftijd waarop Nederlandse vrouwen voor het eerst zwanger raken en bevallen stijgt al sinds de jaren zeventig, al leek die ontwikkeling na de millenniumwisseling even stil te vallen. In 2019, waarvan nu de cijfers bekend zijn, lag die leeftijd bij de eerste bevalling voor het eerst boven de dertig. In alle Europese landen wachten vrouwen steeds langer voor ze aan kinderen beginnen, aldus Eurostat.

In een zestal Europese landen zijn vrouwen nog ouder bij hun eerste kind, met Italië (31,3) als koploper. De jongste moeders van Europa wonen in Bulgarije. Een doorsnee Bulgaarse krijgt op haar 26e al haar eerste.