Oversterfte lager dan aantal coronadoden: wereldwijd daalt aantal overlijdens door Covid-19

Voor de tweede week achter elkaar is de coronasterfte hoger dan de oversterfte. Vermoedelijk overlijden er door de lockdown minder mensen aan andere doodsoorzaken, zoals griep.

Het RIVM registreert zo’n 400 coronadoden per week, terwijl het CBS nauwelijks oversterfte meldt. Afgelopen week was de oversterfte volgens het CBS 150 mensen hoger dan normaal, de week ervoor ongeveer nul.

Door de lockdown kan niet alleen het coronavirus, maar ook het griepvirus zich veel minder goed verspreiden. Normaalgesproken zorgt een winterse griepgolf voor een aanzienlijk aantal sterfgevallen. Doordat die golf nu grotendeels uitblijft, daalt mogelijk ook de oversterfte.

Kanttekening: Het RIVM hanteert een andere meetmethode dan het CBS en constateert nog wel een aanzienlijke oversterfte. Hoe en waarom die meetmethode afwijkt is onbekend.

Sinds de piek eind vorige maand is het aantal coronadoden wereldwijd met 33 procent gedaald. Toch overleden er nog steeds 67.000 mensen aan Covid-19. De coronasterfte daalde in Europa in een maand tijd zelfs met 38 procent. In Tsjechië en Slowakije stierven de meeste mensen aan het coronavirus.