Biden: we liggen voor op schema met vaccineren

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat de vaccinatiecampagne van zijn regering soepel verloopt. "We liggen weken voor op schema", zei hij tijdens een bezoek aan de staat Texas. Biden beloofde in de eerste 100 dagen van zijn presidentschap 100 miljoen prikken tegen het coronavirus. De afgelopen vijf weken zijn meer dan 50 miljoen vaccins toegediend.

De president en zijn echtgenote Jill bezochten in de door het winterweer zwaar getroffen staat een vaccinatiecentrum en een voedselbank. Ook had Biden een onderhoud met de Texaanse gouverneur Greg Abbott, die zware kritiek kreeg te verduren toen het elektriciteitsnet het onder de weersomstandigheden begaf, met stroomstoringen in de hele staat. In heel Texas zaten ruim 4,4 miljoen huishoudens zonder stroom en een deel van hen ook zonder water.

Biden, een Democraat, riep opnieuw op tot eenheid in het verdeelde land. Hij deed dit in een staat, die in meerderheid Republikeins stemt. "We zijn hier niet als Democraten of Republikeinen. We zijn hier vandaag als Amerikanen", zei hij tot de vrijwilligers van de vaccinatiepost.

"De afgelopen vijf weken tijd hebben de Verenigde Staten de meeste vaccins toegediend van alle landen," zei Biden. De Verenigde Staten hebben met meer dan 500.000 overledenen het hoogste dodental ter wereld en registreren nog steeds de meeste infecties en sterfgevallen per dag.

Biden gaf ook een waarschuwing: "Besmettingen en ziekenhuisopnames kunnen weer toenemen als er nieuwe varianten opduiken, dus het is nog geen tijd om ontspannen achterover te leunen."