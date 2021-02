‘Navalni naar strafkolonie ten oosten van Moskou’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is overgebracht naar de regio Vladimir, op zo'n 200 kilometer ten oosten van Moskou. Daar moet hij zijn straf van 2,5 jaar in een strafkolonie uitzitten, berichten Russische media.

Aanhangers en familieleden van Navalni zouden dagenlang in het duister hebben getast over zijn locatie. Ze kregen niet te horen waar hij naartoe was gebracht. De Russische gevangenisdienst had alleen bevestigd dat hij van een detentiecentrum in Moskou naar een strafkolonie is gestuurd, zonder in detail te treden.

Een lid van de commissie die toeziet op de behandeling van gevangenen deelde zondag aanvullende informatie. Hij zei tegen persbureau Interfax dat Navalni naar Vladimir is gestuurd. "Hij moet eerst in quarantaine. Daarna gaat hij naar zijn kolonie", aldus de functionaris.

Staatsprotesten

De veroordeling van Navalni heeft geleid tot straatprotesten in Rusland en internationale kritiek. De bekende criticus van president Vladimir Poetin was vorig jaar in zijn thuisland vergiftigd en naar Duitsland overgebracht voor een medische behandeling. De autoriteiten arresteerden hem toen hij terugkeerde naar Moskou. Hij zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden voor een voorwaardelijke gevangenisstraf. Die moet hij daarom alsnog uitzitten.

Het hoofd van de gevangenisdienst benadrukte vorige week dat Navalni zijn straf onder "normale omstandigheden" zal uitzitten. "Ik kan garanderen dat zijn leven en gezondheid niet in gevaar zijn", zei Aleksandr Kalasjnikov.