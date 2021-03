Derde vrouw beschuldigt gouverneur New York van ongewenst gedrag

Een derde vrouw is naar voren gekomen die de gouverneur Andrew Cuomo van de Amerikaanse staat New York beschuldigt van seksueel ongewenst gedrag. De 33-jarige Anna Ruch vertelt maandag in een interview met The New York Times dat Cuomo in september tijdens een bruiloft zijn handen op haar blote onderrug plaatste. Ook zou hij haar gevraagd hebben haar te mogen kussen.

"Ik was zo in de war en geschokt en beschaamd", vertelde Ruch aan de Times. 'Ik wendde mijn hoofd af en had op dat moment geen woorden." De krant laat ook foto's zien waarop het voorval zou zijn vastgelegd.

Eerder deze week beschuldigden twee oud-medewerkers van de Democratische gouverneur hem van seksueel ongewenst gedrag. Een van de vrouwen zegt dat ze afgelopen najaar allerlei seksueel getinte en persoonlijke vragen kreeg van haar baas. Een andere oud-medewerkster stelt dat de gouverneur haar ongevraagd een kus op haar mond gaf.

Spijt

Maandag zei Cuomo in een verklaring over de aantijgingen dat hij "oprecht spijt heeft" als zijn gedrag ooit "verkeerd is opgevat als ongewenst geflirt". Een advocatenbureau gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen naar de gouverneur.

Chris Cuomo, jongere broer van Andrew en presentator bij de Amerikaanse nieuwszender CNN, heeft maandag in zijn programma verklaard geen verslag te zullen doen omtrent de berichtgeving over zijn broer. "Ik ben me overduidelijk bewust van wat er met mijn broer aan de hand is", aldus Chris Cuomo. "Ik kan er overduidelijk geen verslag van doen, want het is mijn broer. CNN zal er natuurlijk wel verslag van doen. Dat hebben ze uitgebreid gedaan en zullen ze ook blijven doen."

Eerder deden de broers gezamenlijk verslag van de coronapandemie, Chris als presentator van CNN en Andrew als gouverneur van New York, wat hen beiden veel populariteit opleverde.