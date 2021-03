Drukte bij kappers en schoonheidssalons na maandenlange sluiting

Kappers en schoonheidsspecialisten kunnen zich opmaken voor een aantal drukke dagen. Na bijna drie maanden gesloten te zijn geweest mogen ze woensdag weer aan de slag. Dat Nederlanders daar blij mee zijn, bleek de afgelopen dagen al.

Bij kappers kan de wachttijd voor een knipbeurt inmiddels oplopen tot enkele weken. Volgens kappersbranchevereniging ANKO staan de telefoons "roodgloeiend". Anders dan de vorige lockdown kunnen de kappers nu door de avondklok niet ook 's avonds knippen.

Ook bij de schoonheidsspecialisten stromen de agenda's vol. En dat is maar goed ook, zegt een woordvoerder van ANBOS Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging, omdat alle reserves er intussen doorheen zijn en spaargelden moeten worden aangesproken.

Schoonheidsspecialisten werken één-op-één en op afspraak, met een registratieplicht en in aparte behandelruimtes. Bij een gezichtsbehandeling mag de klant het mondkapje afdoen als hij of zij eenmaal in de stoel zit.

Kappers werken ook op afspraak en moeten onderling en van klanten 1,5 meter afstand kunnen houden. Verder moeten klanten niet te vroeg voor hun afspraak komen, om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk aanwezig zijn.