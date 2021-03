Jetten: Rutte en andere lijsttrekkers zijn ‘lockdownverslaafd’

D66-fractievoorzitter Rob Jetten, nummer twee op de lijst voor de verkiezingen, vindt dat premier Mark Rutte vastzit aan een "lockdownverslaving". Datzelfde geldt voor de andere partijleiders die zich fel keren tegen het plan van D66 om een 'vaccinatiebewijs' in te voeren, waarmee geprikte mensen meer vrijheden moeten krijgen.

"Óf met een vaccinatiebewijs, óf met een testbewijs mag je weer die winkel in, mag je weer naar een theater, kun je weer naar een festival of naar fysieke hoorcollege", legde Jetten het plan van zijn partijleider Sigrid Kaag uit aan tafel bij het RTL-programma Jinek. "Omdat we er allemaal heel erg naar snakken."

Tijdens het eerste tv-debat van afgelopen weekeinde werd zo'n vaccinatiebewijs besproken, maar de andere partijen (VVD, PVV, CDA, GroenLinks en SP) zagen er weinig in. "Ik was zondag bij dat RTL-debat echt wel een beetje geschrokken dat, buiten Sigrid Kaag, alle lijsttrekkers daar de rode knop indrukten en dus eigenlijk aan diezelfde lockdownverslaving vastzitten, als Mark Rutte op dit moment zit", zei Jetten.

De D66-politicus ging met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie in discussie over het vaccinatiebewijs. Segers ziet niets in dat plan. De twee coalitiepartijen staan steevast lijnrecht tegenover elkaar als het om dit soort ethische kwesties gaat. Toch zouden ze best opnieuw met elkaar in een kabinet stappen. Jetten voegde daar wel aan toe dat die medisch-ethische vraagstukken beter aan de Kamer overgelaten kunnen worden. "Bezwaar daar niet een coalitieakoord mee", stelde hij voor.