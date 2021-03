Houden Nederlanders zich nog steeds aan de avondklok?

Alweer zes weken is het verboden om tussen 21.00 en 04.30 uur op straat te zijn. Houden we ons nog een beetje aan die regel? De meeste mensen wel ja, al is het wel ietsje minder dan in het begin.

Stephan Okhuijsen heeft het allemaal precies opgemeten. Hij monitort het aantal vervoersbewegingen op basis van data uit het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). “Wat opvalt is dat de drukte na 21.00 uur na de eerste twee weken van de avondklok licht oploopt”, vertelt hij aan EditieNL.

Hij meet het verkeer op 80.000 verschillende punten op N-wegen en snelwegen. Normaal gesproken vinden er elke vijf minuten 56 voertuigbewegingen plaats. Dat waren er nog maar 28 in de eerste weken van de avondklok, maar is nu iets opgelopen tot 31 voertuigbewegingen.

“Je ziet duidelijk dat het nu tien tot twintig procent drukker is dan in de eerste week van de avondklok,” aldus Okhuijsen, die een opvallende piek noteerde in het weekend dat er geschaatst kon worden. “Iedereen wilde zo lang mogelijk schaatsen en moest daarna natuurlijk naar huis komen, vaak met de auto.”