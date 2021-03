‘Nederland kan versneld open met testbewijzen’

Kunnen we met een negatieve test binnenkort weer naar een concert, een festival of de bioscoop? De Denktank Coronacrisis vindt van wel.

Op verzoek van het kabinet onderzocht de Denktank hoe dat er praktisch uit moet zien. De NOS citeert al uit het rapport.

In het adviesrapport gaat de Denktank niet uit van sneltesten op locatie, maar van een toegangsbewijs op basis van een negatieve uitslag van een test vooraf. “Je ziet dat sneltesten qua logistiek voor heel grote evenementen zoals in de Ziggo Dome niet zo geschikt zijn”, zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer in Nieuwsuur. Zij is de initiator van de Denktank Coronacrisis. “Maar vooraf testen werkt wel goed. Iedereen met een testbewijs kan dan zo doorlopen.” Zondag gaf André Hazes een concert voor 1500 mensen, die van tevoren waren getest.

Belangrijke randvoorwaarden: Iedereen moet een testbewijs kunnen krijgen, het testbewijs moet eenvoudig beschikbaar en oproepbaar zijn