Prins William: wij zijn niet racistisch

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben zich donderdag voor het eerst weer in het openbaar laten zien sinds het veelbesproken interview van Oprah Winfrey met Williams broer Harry en zijn vrouw Meghan. Bij aankomst liet William weten dat zijn familie zeker niet racistisch is en dat hij Harry nog niet gesproken heeft.

"We zijn geen racistische familie", zei William kort toen Sky News hem naar het interview vroeg. Toen hem vervolgens werd gevraagd of hij er al met Harry over heeft gepraat, ontkende de hertog van Cambridge. "Maar dat ben ik wel van plan." Meer commentaar gaf William niet.

De Britse koninklijke familie ligt sinds afgelopen weekend onder vuur omdat Meghan en Harry een explosief interview gaven. Meghan vertelde onder meer dat leden van de koninklijke familie zich zorgen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van Archie, toen Meghan nog zwanger was.

Buckingham Palace reageerde dinsdag door te zeggen de aantijgingen van racisme serieus te nemen. "De kwesties die aan de orde zijn gekomen, met name die van ras, zijn zorgwekkend", stelde het paleis namens koningin Elizabeth. Hoewel er volgens haar een verschil van mening kan zijn over sommige herinneringen "worden ze zeer serieus genomen en zullen ze privé door de familie worden besproken."