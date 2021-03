‘Trump verloor tijdens presidentschap kwart van zijn vermogen’

De waarde van de bezittingen van Donald Trump is flink gedaald in de vier jaar dat hij president was van de Verenigde Staten. Volgens de Bloomberg Billionaires Index daalde zijn nettovermogen van 3 miljard dollar naar 2,3 miljard dollar, omdat zijn commercieel vastgoed en hotels een stuk minder waard zijn geworden. De coronapandemie heeft zijn bedrijf een flinke tik gegeven in de tijd dat hij persoonlijk geen leiding kon geven vanwege zijn presidentschap.

Daarnaast heeft de bestorming van het parlementsgebouw in Washington zijn merknaam beschadigd, constateert persbureau Bloomberg, dat de index samenstelt. Trump kreeg het verwijt zijn achterban te hebben opgehitst. Hij hield na zijn verkiezingsnederlaag vol dat hij door fraude had verloren van de Democraat Joe Biden. Er vielen vijf doden toen betogers het Capitool binnenvielen toen daar op 6 januari de verkiezingsuitslag werd goedgekeurd.

Het merk Trump werd ook beschadigd door de twee impeachmentprocessen tegen hem. Half februari sprak de Amerikaanse Senaat hem in het tweede proces evenwel vrij van het aanzetten tot een opstand. Er was onvoldoende steun om de Republikeinse oud-president te veroordelen.

Bloomberg merkt op dat Trump wel vaker sterk terug is gekomen uit lastige situaties. Zo zou door het economisch herstel van de coronapandemie de waarde van zijn eigendommen weer kunnen stijgen. The Trump Organization wilde geen reactie geven op de berichtgeving.