Mobiele eenheid verdrijft betogers van Museumplein

De mobiele eenheid grijpt zaterdag in bij een verboden demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Met een waterkanon worden de rond de 250 betogers tegen de coronamaatregelen natgespoten. De demonstranten blijven echter staan met gele paraplu's. Een deel van de groep is gaan zitten. De aanwezigen roepen onder meer: "Liefde, vrijheid, geen dictatuur" en hebben spandoeken bij zich met teksten als 'vaccinatiepaspoort = apartheid'. Eerder werd veteranen opgeroepen een lijn te vormen tussen de mobiele eenheid en de betogers. Op beelden zijn personen te zien met baretten. De gemeente kondigde een noodbevel af toen de demonstranten zich verzamelden op het Museumplein. De politie is massaal aanwezig.