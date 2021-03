Astrid Roemer wint Prijs der Nederlandse Letteren 2021

Schrijver Astrid Roemer ontvangt dit najaar de Prijs der Nederlandse Letteren 2021. Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon maakte dit zaterdag namens het Comité van Ministers van de Taalunie bekend.

Roemer is de eerste auteur uit Suriname die de Prijs der Nederlandse Letteren ontvangt. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 40.000 euro. "Met haar romans, toneelteksten en gedichten bekleedt Astrid H. Roemer een unieke positie in het Nederlandstalige literatuurlandschap. Haar werk is onconventioneel, poëtisch en doorleefd", aldus de jury.

Roemer werd op 27 april 1947 geboren in Paramaribo. Ze debuteerde in 1970 onder het pseudoniem Zamani met de dichtbundel 'Sasa: mijn actuele zijn' en publiceerde sindsdien naast poëzie ook romans en theaterstukken. In 2016 ontving Roemer de P.C. Hooftprijs voor haar gehele oeuvre.

Om de drie jaar uitgereikt

De prijs heeft als doel de Nederlandstalige cultuur, binnen en buiten het taalgebied, onder de aandacht te brengen. De prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Nederlandse en de Belgische koning.

De prijs wordt om de drie jaar toegekend. In 2018 ging de prijs naar de Nederlandse dichter en schrijver Judith Herzberg.