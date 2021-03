De ‘dokters’ op het Museumplein maakten een paar foutjes

De anti-corona-demonstraties op het Museumplein wordt steeds meer amateurtoneel. Gisteren waren er ‘soldaten’, die geen soldaten zijn en zorgmedewerkers die zichtbaar niet in de zorg werken.

Zo waren er ‘artsen’ in witte jassen met lange mouwen. Dat klopt niet: Nederlandse artsen hebben, vanwege de hygiëne, korte mouwen. En de poging om het vignet van het Rode Kruis na te doen lukte bijna. Het was de Zwitserse vlag. Die is wit, met een rode achtergrond. En bij het Rode Kruis (je kunt het vermoeden) is het een rood kruis, met een witte achtergrond.

Volgende week beter. En op Marktplaats heb je al voor 6 euro een stethoscoop. Net echt