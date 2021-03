Optimisme over vaccins in tweede kwartaal

Er is hoop: de uitbreiding van de prikcapaciteit voor de komende drie maanden is deels al gelukt en loopt op schema. Het aantal vaccinatielocaties wordt tot aan mei verdubbeld, van 70 naar 140.

Er is ook goede hoop dat er voldoende vaccins worden geleverd om die capaciteit te benutten, schrijft De Volkskrant

Deze eerste drie maanden van dit jaar kwamen zo’n 4 miljoen doses binnen, voor het tweede kwartaal worden 16,5 miljoen doses verwacht. Daarvan is bijna de helft van Pfizer en 3 miljoen doses van Janssen, het vaccin dat met één prik volstaat.

Als die inderdaad binnenkomen kunnen daarmee in het tweede kwartaal zo’n 10 miljoen Nederlanders volledig worden beschermd. Het leven zal dat bijna normaal zijn.