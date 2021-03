We zijn helemaal niet ongelukkiger in coronatijd

Het thuiswerken, het gemis van horeca, winkels en vakantie, het zou ons ongelukkig maken, maar volgens het CBS is dat helemaal niet zo. Sterker nog, we zijn gelukkiger dan in 2019.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ondervroeg 7.836 volwassenen en concludeert dat er nu meer Nederlanders zijn met ‘een hoog persoonlijk welzijn’ dan in 2019. Het aantal mensen dat zijn leven een 7 of hoger gaf steeg met 1,5 procent naar 66,2 procent, 31 procent gaf een 5 of een 6 en het aantal onvoldoendes daalde iets van 2,8 naar 2,6 procent.

Het CBS vraagt mensen onder meer naar hun financiële situatie en toekomst, dagelijkse bezigheden en woonsituatie, lichamelijke gezondheid en ervaren onveiligheid. De psychische gezondheid is wel iets afgenomen van 83,1 procent naar 81,7.

De bevindingen sluiten aan bij de Brede Welvaartsindicator 2021 van de Universiteit Utrecht en de Rabobank. Ook die nam geen wijziging waar in de index als geheel, die keek naar zaken als sociale contacten, baanzekerheid, de werk-privébalans, huisvesting en milieu.

Je kunt je daar iets bij voorstellen: we missen misschien grote groepen mensen om ons heen, maar genieten meer van het contact met dierbaren, we missen feestjes, maar hebben ook minder verplichtingen, we missen collega’s, maar hoeven niet meer in de file. En op vakantie in eigen land is voor een keer eigenlijk heel leuk.