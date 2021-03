Bestuur Mieraskerk Krimpen aan den IJssel biedt excuses aan

De kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel heeft maandag excuses aangeboden voor het incident bij de Mieraskerk zondag. "We bieden onze verontschuldigingen aan, aan een ieder die hierdoor is gekwetst", is te lezen in een verklaring op de website.

In Krimpen aan den IJssel kreeg een verslaggever van RTV Rijnmond zondagochtend klappen toen hij bij de Mieraskerk stond. Die kerk opende ondanks de coronaregels de deuren voor enkele honderden gelovigen. Een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is aangehouden. Hij is weer vrijgelaten en moet zich op een later moment verantwoorden bij de officier van justitie.

"Na wekenlange oplopende spanningen stond zondagmorgen de pers opnieuw voor de ingang van de kerk en ontstond de u welbekende commotie. Als kerkenraad betreuren we het incident wat buiten het kerkgebouw heeft plaatsgevonden. Dit had niet mogen gebeuren", aldus de kerkenraad.

Ook in de Sionkerk in Urk kwamen zondag veel kerkgangers samen. Daar werden een verslaggever en een cameraman van PowNed belaagd door twee jongeren. Ook werd de verslaggever aangereden. Daarvoor is een 35-jarige man uit Urk aangehouden.