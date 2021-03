Willem Engel van Viruswaarheid naar politierechter voor opruiing

Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, staat dinsdagmiddag voor de politierechter in Den Haag. De Rotterdamse dansleraar moet zich verantwoorden voor opruiing via Facebook en ook voor het voortzetten van een demonstratie op Het Plein in Den Haag, nadat de burgemeester de organisatie al had opgedragen de protestmanifestatie te beëindigen. Zelf spreekt Engel van een "politiek proces".

De officiële verdenking tegen Engel luidt dat hij op Facebook zijn achterban heeft opgeroepen tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. Hij riep op om agenten te arresteren middels burgerarrest. Engel schreef op 10 oktober vorig jaar op Facebook over zijn arrestatie tijdens een onaangekondigde demonstratie op Het Plein in Den Haag. "Ja maar dan moeten we misschien agenten onder burgerarrest gaan stellen, want dit ehhh want ze gijzelen nu hè", zou Engel hebben gepost.

Op de bewuste zaterdagavond waren er zo'n honderd man naar Het Plein gekomen om te protesteren tegen de corona-spoedwet. Eerder op de avond had de politie de aanwezigen al weggestuurd. Daar werd in eerste instantie gehoor aan gegeven, maar tegen 21.00 uur waren de demonstranten er weer. De demonstranten werd opnieuw gesommeerd weg te gaan. Engel werd met vier anderen aangehouden. Hij kreeg daarna een gebiedsverbod van tien dagen voor Den Haag.

Engel kent de weg naar de rechtbank. Als voorman van Viruswaarheid voerde hij al talloze rechtszaken tegen de overheid over de coronamaatregelen. In de meeste gevallen wezen rechters de eisen af. Succes had de groep met een kort geding tegen de avondklok, waarna de overheid in hoger beroep ging en gelijktijdig een nieuwe spoedwet maakte.