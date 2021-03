Officieel warmste 31 maart ooit gemeten

Nog niet eerder werd het op 31 maart officieel zo warm als woensdag. In De Bilt steeg de temperatuur om 13.20 uur naar 22,1 graden, meldt Weer.nl.

Het oude officiële dagrecord stamt uit 2017, toen werd het op deze dag 21,8 graden. Het is deze woensdag de op één na warmste dag in maart ooit gemeten in De Bilt. Het officiële maandrecord staat op 23,9 graden, gemeten op 29 maart 1968. Er is volgens Weer.nl een kleine kans dat het woensdag warmer wordt.

Ook elders in het land loopt de temperatuur op. Zo is het momenteel in Eindhoven 23,9 graden. Als het woensdag ergens in Nederland warmer wordt dan 24,3 graden sneuvelt ook het landelijke dagrecord.

Dinsdag was er al sprake van de eerste officiële warme dag van het jaar: het werd toen in De Bilt 20 graden. Om van een officiële warme dag te kunnen spreken, moet op het hoofdstation in De Bilt een temperatuur van 20 graden of meer worden gemeten. Afgelopen maandag gaat de boeken in als eerste lokale warme dag van het jaar. In het Limburgse Arcen liep het kwik op tot 21,9 graden.