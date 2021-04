Verplegers: George Floyd was al dood toen ambulance arriveerde

Twee ambulancebroeders hebben donderdag in het strafproces tegen de Amerikaanse politieagent Derek Chauvin verklaard dat de zwarte Amerikaan George Floyd al overleden was toen de eerste ambulance ter plaatse kwam.

Floyd werd op 25 mei vorig jaar aangehouden in de Amerikaanse stad Minneapolis nadat hij een pakje sigaretten zou hebben afgerekend met een vervalst biljet van 20 dollar. Tijdens de aanhouding drukte Chauvin minutenlang met zijn knie op de nek van het slachtoffer. Uiteindelijk verloor Floyd het bewustzijn.

Volgens verpleger Derk Smith lagen er meerdere agenten nog steeds op Floyd toen de ambulance aankwam. Hij controleerde de pols van Floyd, maar voelde geen hartslag. "Ik voelde er geen, dus ik dacht al dat hij dood was", aldus Smith.

Zijn collega Seth Bravinder bevestigt dat Floyd niet meer reageerde. "Ik zag hem niet meer bewegen of ademen. Hij was helemaal slap", aldus Bravinder. In de ambulance werd nog geprobeerd zijn hart weer aan de praat te krijgen met een hartmassage en een defibrillator, maar die pogingen hadden geen succes. "Ik vervoerde hem naar het ziekenhuis en toen hij daar aankwam klopte zijn hart nog steeds niet", aldus Smith.

De dood van George Floyd leidde wereldwijd tot een storm van verontwaardiging. In tal van plaatsen in en buiten de Verenigde Staten werd massaal gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig geweld.

De advocaat van Derek Chauvin beweert dat Floyd niet stierf door het hardhandige politieoptreden, maar door een overdosis fentanyl in combinatie met gezondheidsproblemen.

Het proces tegen Chauvin duurt nog tot eind april. Hij kan een gevangenisstraf tot veertig jaar krijgen. Drie andere agenten die bij het fatale incident ter plaatse waren, worden in augustus berecht. Zij staan terecht voor medeplichtigheid aan doodslag.