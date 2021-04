Tweede Kamer wil Tjeenk Willink als informateur

De Tweede Kamer wil Herman Tjeenk Willink dinsdag aanwijzen als informateur om de vastgelopen kabinetsformatie vlot te trekken. De PvdA'er moet gaan uitzoeken welke partijen samen een kabinet willen gaan vormen. Dat werd duidelijk na overleg van de zeventien partijleiders met Kamervoorzitter Khadija Arib.

Na de verkiezingen zijn door de Kamer verkenners aangesteld, maar dat liep op een fiasco uit. Vorige week donderdag besloot de Kamer na een urenlang debat dat het vertrouwen hersteld moet worden en dat dat het beste kan gebeuren door een "een gezaghebbende, onafhankelijke informateur met een grotere afstand tot de actuele politiek en de partijen".

De minister van Staat, oud-voorzitter van de Eerste Kamer en voormalig vicepresident van de Raad van State heeft veel ervaring als informateur. De in 1942 in Amsterdam geboren Tjeenk Willink bekleedde die functie bij de vorming van de kabinetten Paars I, Rutte I en Rutte III. Hij is sinds 2012 niet meer actief in de politiek.