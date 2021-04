Man stal uit verdriet

Een 69-jarige man uit Den Haag heeft dinsdag van de rechtbank in Den Haag een taakstraf van 150 uur gekregen en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden, omdat hij in de zomer van 2020 beelden en decoraties van graven heeft gestolen. Hij deed dat uit verdriet na het verlies van twee dierbaren, verklaarde hij zelf volgens het Openbaar Ministerie nadat hij was opgepakt.

Een deel van de gestolen spullen is terug bij de eigenaren. Maar op het politiebureau in Loosduinen ligt nog een aantal beeldjes, lantaarns en kandelaars die nooit als gestolen zijn gemeld. De veroordeelde Hagenaar weet niet meer precies waar hij is geweest en wat hij toen heeft meegenomen. Op de website van het OM is te zien om welke spullen het gaat.