Vaccinatiedruk China: zonder prik niet naar universiteit of supermarkt

Chinezen zijn niet verplicht om zich in te laten enten tegen corona, maar het scheelt niet veel. Op allerlei manieren worden ze onder druk gezet om een prik te halen, zo ontdekte de Volkskrant.

De Chinese bevolking heeft weinig trek in een vaccin. Ten eerste zien ze de noodzaak er niet van in, omdat er nauwelijks besmettingen zijn in het land. En ten tweede vertrouwen ze het eigen Chinese vaccin niet, onder andere omdat de producenten hun onderzoeksresultaten maar heel beperkt bekend hebben gemaakt en ze dus niet getoetst zijn door andere wetenschappers. Ook zijn er signalen dat de effectiviteit laag is. Zo zijn er meerdere gevaccineerde Chinezen die bij tests in het buitenland geen antistoffen in het bloed bleken te hebben tegen het virus.

Maar Beijing accepteert de onwilligheid van haar bevolking niet. En dus wordt er op allerlei manieren druk uitgeoefend. Voor studenten aan de hoofdstedelijke Renmin Universiteit is het onzeker of ze nog de campus op mogen zonder vaccin, meldt een student aan de Volkskrant.

Ook valt op sociale media te lezen dat een bedrijventerrein alleen toegankelijk is met vaccinatiebewijs of negatieve coronatest. Mensen kunnen dus niet aan het werk als ze niet aan de voorwaarden voldoen. Verder waarschuwen tal van bedrijven voor een negatieve jaarlijkse beoordeling als werknemers zich niet laten inenten.

De stad Wancheng (190.000 inwoners) zet niet-gevaccineerde inwoners op een zwarte lijst. Daardoor mogen de niet-gevaccineerden niet langer naar een supermarkt, horeca of in het ov. Zo wordt de druk op veel plekken opgevoerd om een prik te halen.