Ploumen wil samenwerking met Rutte niet uitsluiten

PvdA-leider Lilianne Ploumen wilde vrijdag niet expliciet zeggen dat ze samenwerking met VVD-leider Mark Rutte in een kabinet uitsluit. Haar partij zegde vorige week donderdag het vertrouwen in hem op, na een lang en fel debat over zijn geloofwaardigheid. Het is volgens Ploumen nu aan hem dat vertrouwen te herstellen. "Dat is niet een probleem van ons, maar van Mark Rutte."

Ze heeft wel aan informateur Herman Tjeenk Willink meegegeven dat het vertrouwen in Rutte er nu nog niet is. "De premier heeft gelogen tijdens het debat, daarna hebben we het vertrouwen in hem opgezegd."

Rutte ontkende eerder dat hij in een verkenningsgesprek had gesproken over kritisch CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Later bleek dat niet te kloppen. In het debat zei hij zich niet te herinneren dat hij Omtzigt had genoemd. Bijna niemand geloofde hem.

Vertrouwen in de overheid

Herhaaldelijke vragen of Ploumen daarom samenwerking met Rutte uitsluit, wilde ze niet bevestigend beantwoorden. Belangrijker voor haar is hoe de politiek nu weer verder kan. Ze zegt bezorgde mensen te spreken, die vooral willen dat de coronacrisis verder wordt aangepakt. Ook moeten burgers weer vertrouwen krijgen in de overheid. "We moeten voorkomen dat mensen weer vermalen worden door de overheid, zoals bij de toeslagenaffaire."

Verder ging het gesprek met de informateur "langs de lijnen van de inhoud". Zo ging het onder meer over ongelijkheid en de zorg. Ook houdt ze vast aan haar eerdere standpunt dat ze alleen samen met een andere linkse partij wil meeregeren. "En ik heb al eerder gezegd: dat is niet D66."