Opnieuw loopt kind weg bij Ruinerwoldse vader

Eén van de jongste vijf kinderen van de Ruinerwoldse vader die hem bleef steunen en sinds kort weer met hem samenwoonde, is alsnog bij hem vertrokken. Dat blijkt uit de laatste aflevering van de documentaire De kinderen van Ruinerwold.

Het jongere kind is nu ook tot inzicht gekomen dat vader Gerrit-Jan van D. (68) teveel dingen heeft gedaan die niet te rechtvaardigen zijn. Waar het volwassen kind nu is, werd niet duidelijk.



In de documentaire vertelden de vier oudste kinderen wat hun vader Gerrit-Jan van D. hen heeft aangedaan. Jarenlang leefden ze met een vader die er bizarre rituelen op na hield met zijn eigen evangelie. Twee van hen zeggen ook door hem seksueel te zijn misbruikt.

De vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. starten een civiele rechtszaak tegen hun vader. De strafzaak tegen de man die jarenlang met zijn kinderen verborgen zat in een boerderij in Ruinerwold werd vorige maand stopgezet vanwege zijn slechte gezondheid. Maar de kinderen willen toch dat een rechter een oordeel velt over de zaak, zei hun advocaat Corinne Jeekel