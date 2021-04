Video: hoe een Amerikaanse agent een kind van 13 doodschiet

Adam Toledo (13) liep - mogelijk met een wapen - in de nacht van 29 maart op straat in Chicago. Hij trekt de aandacht van een agent, die hem hollend achtervolgd.

Op de bodycambeelden van de agent is te zien hoe deze Adam Toledo achtervolgt, hem beveelt te stoppen en zijn handen te laten zien. Dan schiet hij hem neer, net op het moment dat de tiener is gestopt en zijn handen in de lucht heeft gestoken.

One video, taken from the body-cam of the officer who shot Adam Toledo— identified in the incident report as Officer Eric Stillman—shows the teen with both hands up at the moment he is shot once in the chest. #AdamToledo pic.twitter.com/C3ceuL4r4G