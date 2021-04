Meer drugsgebruik onder studenten: “Zuipen en snuiven met vrienden doe ik nu vier keer per week”

Bijna een kwart van de studenten is meer drugs gaan gebruiken sinds het begin van de coronacrisis, schrijft RTL Nieuws. "Meestal uit verveling, of als vervanging van het uitgaan."

Er is onderzoek gedaan onder ruim 7000 studenten uit Leiden, Delft en Utrecht. Een kwart van hen is dus meer drugs gaan gebruiken nu cafés dicht zijn en feestjes uitblijven. Een van hen is Lotte (niet haar echte naam). Zij vertelt tegen de nieuwssite: "Je wilt iets doen om de stress en frustratie kwijt te raken. En meestal is dat dan zuipen en snuiven met vrienden. Gemiddeld doe ik dat nu zo'n vier keer per week. Het is een soort gewoonte geworden."

Het Trimbos-instituut ziet eveneens een toename van het drugsgebruik onder studenten en is bezorgd. "Wat we ook horen is dat mensen drugs gebruiken vanwege stress of eenzaamheid", zegt onderzoeker Ruben van Beek. "Die groep loopt meer risico. Als je je slecht voelt, en drugs gebruikt om je beter te voelen, kan er een patroon van verslaving ontstaan waarbij je drugs nodig gaat hebben om je goed te voelen. (...) Misschien is ook na corona de drempel dan weg om thuis drugs te gebruiken, ook door de week of als je alleen bent. Dat verhoogt de kans op een verslaving."