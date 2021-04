Zorg bezwijkt in Brazilië: patiënten vastgebonden aan bed bij gebrek aan verdoving

Op sommige momenten dreigde de zorg in Nederland te bezwijken door de grote toestroom aan coronapatiënten. In Brazilië gebeurt het echt. De zuurstof is op in sommige ziekenhuizen, net als de middelen om geïntubeerde patiënten te verdoven. Ze worden vastgebonden aan bed. "Het is een vorm van marteling."

Patiënten die moeten worden geïntubeerd, vanwege zuurstoftekort, worden normaal gesproken verdoofd, omdat het lichaam zich anders te hevig verzet tegen de slang die door de keel naar binnen moet. Bij gebrek aan verdovende middelen, worden de patiënten in sommige ziekenhuizen in Brazilië nu vastgebonden aan bed, zodat ze zich niet kunnen verzetten, schrijft RTL Nieuws.

Marteling

"Ik had nooit gedacht dat ik zoiets nog zou meemaken, na twintig jaar te hebben gewerkt op de intensive care," zegt een ic-arts tegen persbureau Reuters. "Het is een vorm van marteling." Ziekenhuizen in grote steden als Rio de Janeiro en Sao Paolo kampen met grote tekorten.

Niet alleen aan verdovingsmiddelen, maar ook aan zuurstof is er gebrek. "Daardoor hebben onze teams patiënten gezien die geen goede zorg kregen, terwijl ze anders een kans hadden om te overleven," aldus Artsen zonder Grenzen.

Chaos

Debora Linhares (44) zag de problemen in de ziekenhuizen met eigen ogen aan, schrijft NRC. Haar moeder kwam in een kliniek in een voorstad van Rio terecht, vanwege ernstige Covid. Ze kreeg na een paar dagen een sms. "Help me! Er is hier geen zuurstof. Ik heb honger en dorst. Het is hier een chaos!”

Ze trof haar moeder aan op een matrasje in de gang van het ziekenhuis. "Ze had zuurstof nodig en moest naar de IC maar daar was geen plek. In plaats daarvan lag mijn moeder op een matras op de gang in haar eigen uitwerpselen. Ze droeg al dagen dezelfde luier”, zegt Debora.

Ze wist haar moeder uiteindelijk in een beter ziekenhuis te krijgen. "Mijn moeder leeft nog, omdat ik haar uit het ziekenhuis heb gekregen, anders was ze nu dood geweest.”