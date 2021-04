De versoepelingen op een rij: er komt niet alleen een eind aan de avondklok

Vanavond is er weer een persconferentie, een vrolijke dit keer. Niet dat het goed gaat op de ic's - ze liggen nog steeds vol - maar toch is er nu plots wel ruimte voor versoepelingen. We zetten op een rij wat er hoogstwaarschijnlijk vanaf 28 april weer mag:

De avondklok wordt afgeschaft.

Winkels mogen weer tot 20 uur open zonder afspraak. Wel blijft staan dat er maar één bezoeker per 25 vierkante meter binnen mag zijn.

Essentiële winkels zoals supermarkten mogen langer open blijven.

Ook markten gaan weer open.

Voor begrafenissen geldt een maximaal bezoekersaantal van honderd mensen.

Je mag niet een maar twee mensen thuis op bezoek ontvangen.

De terrassen gaan open met een maximum van vijftig mensen per terras.

Er geldt een maximum van één huishouden per tafel.

Of twee huishoudens, maar dan is er een max van twee personen.

De terrassen mogen slechts open van 12 tot 18 uur.

Vanaf 26 april krijgen studenten van het hoger onderwijs weer op locatie les volgens dezelfde regels als middelbare scholen.

Ook kan er weer theorieles worden gevolgd bij rijscholen.

Er geldt een noodknop voor de Fieldlabs: bij meer dan 900 mensen op de ic gaan ze niet door.