Klaver vindt regeerakkoord op hoofdlijnen niet essentieel

Voor GroenLinks-leider Jesse Klaver is een regeerakkoord op hoofdlijnen niet echt nodig. Het gaat om "de kwaliteit, niet om de hoeveelheid pagina's", zei hij woensdag na overleg met informateur Herman Tjeenk Willink. Die spreekt deze dag met de leiders van de grootste partijen, nadat hij een dag eerder de leiders van de kleine partijen had ontvangen. Tjeenk Willink schreef vorige week in een brief aan de Kamer dat hij met de fractieleiders wil bespreken of het mogelijk is tot een regeerakkoord op hoofdlijnen te komen. "Een gedetailleerd akkoord gaat ten koste van het politiek inhoudelijke debat in de Kamer en een open bestuursstijl", schreef hij. Klaver heeft het vooral over de inhoud gehad zoals de aanpak van de klimaatverandering en de ongelijkheid. Verder heeft hij de informateur gevraagd hoe die verder wil gaan. "Ik heb daarover iets meer duidelijkheid gekregen." Het herstel van vertrouwen blijft voor Klaver "lastig", zei hij. Eerder zegde bijna de helft van de Kamer het vertrouwen op in VVD-leider Mark Rutte. Daardoor is de vorming van een nieuw kabinet een stuk lastiger geworden. Tjeenk Willink moet ook uitzoeken hoe het vertrouwen tussen de partijen weer kan worden hersteld.