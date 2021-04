5 dingen die langer duurden dan de Superleague

De Superleague, het miljardenvoetbalfeestje waar bobo's in Spanje, Italië en Engeland van droomden, was al voorbij voor het was begonnen.

En stelde daarmee andere zaken die legendarisch kort duurden in de schaduw. Vijf voorbeelden:

Het kamerlidmaatschap van Sidney Smeets. De jurist van D66 zag zijn politieke carrière waarvan hij zo gedroomd had na twee weken stranden



Het eerste huwelijk van Britney Spears. Dat duurde 55 uur.

Close-up of home made tasty burger on wooden table.

Het verteren van een hamburger. Je maag doet er twee dagen over.

Joop den Uyl (PvdA) is 65 geworden en wordt gelukgewenst door Dries van Agt (CDA). ANPFOTO BASTIAANSE

Het tweede kabinet-Van Agt. Dat struikelde al twee weken na de beëdiging en nog voor de regeringsverklaring. Het werd weer gelijmd, maar sneuvelde daarna nog een keer en toen definitief.

A scary wolf mascot ripping through the background with sharp claws

De genezing van het zetten van een tatoo. Dat duurt twee weken.