Spanje: man probeerde zijn moeder op te eten

Een Spaanse aanklager heeft 15 jaar gevangenisstraf geëist tegen een man die deze week werd berecht voor het wurgen van zijn moeder en het eten van haar in stukken gesneden lichaam.

Hij kreeg in Spanje de bijnaam "de kannibaal van Ventas", verwijzend naar het district van Madrid waar de politie de macabere overblijfselen had ontdekt. Hij wordt berecht wegens moord en lijkenschennis.

Volgens de aanklacht had de man begin 2019 de verdachte ruzie met zijn 69-jarige moeder in het appartement dat ze deelden in de wijk Las Ventas, bij de arena van Madrid. Nadat hij haar had gewurgd, sleepte hij haar lichaam naar zijn kamer om het met een zaag en twee keukenmessen in stukken te snijden 'om het te laten verdwijnen'.

"Nadat het lichaam in stukken was gesneden, voedde de verdachte zich af en toe gedurende 15 dagen met de overblijfselen van het lijk en bewaarde andere stukken in verschillende plastic containers in het appartement en in de koelkast". Volgens de politie gaf hij ook stukken aan de hond