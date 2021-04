‘Alarmerend’ rapport: makelaars bereid discriminerend te handelen

Discriminatie op de woningmarkt is "significant", meldt demissionair minister Kajsa Ollongren (Wonen) aan de Tweede Kamer. Zij heeft een onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat een derde van de makelaars een verzoek inwilligt om discriminerend te handelen, in 41 procent van de gevallen verzet de makelaar zich niet tegen zo'n verzoek. De bewindsvrouw spreekt van "alarmerende uitkomsten".

"Op het niveau van heel Nederland hebben personen met een Pools en Marokkaans klinkende mannennaam significant minder kans om uitgenodigd te worden voor een bezichtigingsmoment voor een huurwoning dan personen met een Nederlands klinkende mannennaam", schrijven antidiscriminatieorganisaties Art 1. en Radar in hun rapport. Uit praktijktesten blijkt dat mensen met een Marokkaans klinkende vrouwennaam minder kans hebben om uitgenodigd te worden om een woning te bekijken, "al is dit verschil iets minder sterk dan bij de mannelijke profielen".

Volgens Ollongren is het voor het eerst dat "dergelijk onderzoek op grote schaal" is gedaan naar discriminatie op de woningmarkt. Ze benadrukt dat er al veel maatregelen in gang zijn gezet om discriminatie tegen te gaan, maar gebruikt het onderzoek "voor verdere aanscherping" van deze maatregelen.