Wereldwijd meer dan 150 miljoen coronabesmettingen geteld

Wereldwijd zijn sinds het begin van de coronapandemie meer dan 150 miljoen besmettingen geregistreerd. Dat heeft het Franse persbureau AFP uitgerekend.

Het wereldwijde dagcijfer is sinds halverwege februari ruim verdubbeld. Er worden nu dagelijks zo'n 821.000 besmettingen vastgesteld. De Verenigde Staten hebben tot nu toe de meeste coronapatiënten gehad met 32,2 miljoen vastgestelde besmettingen. Daarna volgen India (18,8 miljoen) en Brazilië (14,6 miljoen).

India kampt momenteel met een zware tweede golf waarbij dagelijks meer dan 300.000 nieuwe gevallen worden gemeld. Volgens AFP is Azië daardoor het continent waar het coronavirus zich het snelst verspreidt. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is gestegen met 28 procent ten opzichte van een week eerder.

Sterfgevallen

Afrika is het enige andere continent waar het aantal besmettingen toeneemt, maar daar gaat het slechts om een stijging van 3 procent. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is de situatie gestabiliseerd. In Europa en de Verenigde Staten gaat het om een daling van respectievelijk 18 en 12 procent, aldus AFP.

Volgens de cijfers van het Franse persbureau zijn wereldwijd bijna 3,2 miljoen coronagerelateerde sterfgevallen bekend.