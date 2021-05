Vakantietip: langste voetgangershangbrug ter wereld opent in Portugal

In het noorden van Portugal is de langste hangbrug voor voetgangers ter wereld geopend. De metalen brug hangt 175 meter boven de Paiva-rivier en is 516 meter lang. Leuke tip voor wie met een coronapaspoort op zak deze zomer weer op vakantie mag.

De brug is onderdeel van een wandelroute in het Arouca Geopark, dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat, en is omgeven door rotsachtige bergen en gele bloemen. De attractie moet het toerisme terugbrengen naar de regio, die door de coronapandemie veel inkomsten is misgelopen.

Zondag is de officiële opening, maar deze week mogen lokale bewoners de brug al uitproberen. Die zijn alvast onder de indruk. "Ik was eerst een beetje bang, maar het was het waard," zegt Xavier tegen The Guardian. "Het was een buitengewone, unieke ervaring, een adrenalinekick."