Amazonewoud stoot al tien jaar meer CO2 uit dan het opneemt

Het Amazone-oerwoud in Brazilië heeft de afgelopen tien jaar bijna 20 procent meer koolstofdioxide (CO2) uitgestoten dan het absorbeerde. Onderzoekers schrijven dat in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change.

De mensheid kan er niet langer op vertrouwen dat het grootste tropische regenwoud op aarde helpt om broeikasgassen op te nemen en zo de opwarming van het klimaat tegengaat, aldus de onderzoekers. Vanaf 2010 stootte het Braziliaanse regenwoud 16,6 miljard ton CO2 uit, terwijl het 13,9 miljard ton absorbeerde, schrijven de wetenschappers.

President Jair Bolsonaro heeft beloofd om tegen 2030 een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Hij verwacht daarvoor wel financiële steun uit het buitenland. Tijdens zijn ambtstermijn zijn ontbossing en bosbranden in het oerwoud fors toegenomen.