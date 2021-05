Verdere versoepelingen uitgesteld: pretparken en musea blijven dicht

Op 11 mei zouden er meer versoepelingen worden doorgevoerd. Die plannen zijn uitgesteld tot in ieder geval 18 mei. De ziekenhuizen liggen nog te vol met coronapatiënten. Daarom is verder afbouwen van de coronamaatregelen onverantwoord. Er is maandag dan ook geen persconferentie.

Volgens stap 2 van het heropeningsplan zouden op 11 mei zogenoemde doorstroomlocaties weer open gaan. Denk aan dierentuinen, pretparken en musea. Ook zouden buitensportmogelijkheden worden uitgebreid en zouden mensen met een negatieve coronatest bijvoorbeeld weer naar voetbalwedstrijden kunnen.

Op advies van het OMT ziet het kabinet daar nu van af. Met 2700 coronapatiënten in de ziekenhuizen is het risico te groot dat de zorg overbelast raakt.