Volgende versoepelingen nog lang niet in zicht: eerst 20 procent minder ziekenhuisopnames

Stap 2 van het openingsplan stond gepland voor 11 mei, maar is al uitgesteld naar 18 mei. De kans dat die datum wel wordt gehaald is klein. Het OMT wil 20 procent minder ziekenhuisopnames zien voor het tot verder versoepelen adviseert. En dat is voorlopig niet aan de orde.

Daarom wil het Outbreak Management Team dat ook de fieldlabs worden opgeschort. Dat staat in een brief van de experts aan de Tweede Kamer. De R ligt nog altijd boven de 1 en er zijn op dit moment vermoedelijk 170.000 besmettelijke personen. Ook liggen de ziekenhuizen door heel het land tjokvol.

De OMT'ers denken wel dat de piek is bereikt, maar willen dat eerst bevestigd zien voor ze adviseren om te versoepelen. Ook omdat de naleving van de coronamaatregelen mogelijk slechter is dan in de modellen is geschat.