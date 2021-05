Nederlanders kritisch op coronabeleid: versoepelen was niet zo verstandig

Iedereen smacht naar versoepelingen, maar de meeste Nederlanders zijn ook verstandig dus als code zwart dreigt, begrijpen ze dat een vol terras niet zo'n goed idee is. Dat heeft het kabinet verkeerd ingeschat, die dacht de mensen een plezier te doen.

Maar uit het maandelijkse draagvlakonderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS blijkt dat er met 54 procent maar net een meerderheid is voor de heropening van de terrassen. De winkelopening kan met 70 procent op iets meer goedkeuring rekenen. Maar meer dan de helft van de Nederlanders wil de situatie houden zoals die nu is of de regels weer aanscherpen.

Onderzoeker Peter Kanne legt aan de NOS uit dat mensen geschrokken zijn van de overvolle ziekenhuizen. "Tegenstanders begrijpen niet dat er in die omstandigheden wordt versoepeld. Veel mensen hebben het gevoel dat dit gebeurt onder druk van de publieke opinie en dat de dreiging van 'code zwart' voorkomen had kunnen worden als maatregelen eerder waren aangescherpt."

De steun voor het coronabeleid van het kabinet is gedaald naar een schamele 56 procent. In januari stond 75 procent nog achter het kabinetsbeleid. Vooral het vaccinatieprogramma kan op veel kritiek rekenen.